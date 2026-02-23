Дворник из Петербурга получит премию за спасение выпавшего из окна ребенка

Дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев получит премию имени Тиграна Кеосаяна в размере миллиона рублей. Мужчина спас семилетнего ребенка, который выпал из окна.

Главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объявила о присуждении четвертой премии имени Тиграна Кеосаяна дворнику из Петербурга Хайрулло Ибадуллаеву. Мужчина спас семилетнего ребенка, выпавшего из окна. В ближайшее время с ним свяжутся помощники Симоньян для вручения награды.

Напомним, что инцидент произошел на Петрозаводской улице. По данным некоторых СМИ мальчик играл у открытого окна сорвался и повис на карнизе. Дворник заметил ребенка до падения и кричал, чтобы тот отошел. Когда силы покинули мальчика, и он разжал руки Ибадуллаев смог поймать его.

В настоящее время ребенок находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.