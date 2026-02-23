Оркестр Ленобласти выступил в Пекине с русской программой

Симфонический оркестр Ленобласти завершил гастроли в Пекине и договорился о сотрудничестве.

Музыкальный коллектив из Ленинградской областной филармонии завершил гастрольную поездку в Пекин, в ходе которой представил русскую музыкальную традицию. По итогам визита стороны достигли договоренностей о расширении культурного сотрудничества, сообщает allnw.ru.

Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков заявил, что основная задача поездки выполнена. Программа прозвучала без упрощений, масштабно и разнообразно. Теплый прием в Пекине подтвердил устойчивый интерес к российской культуре.

Китайские коллективы пригласили для участия в региональных фестивалях «Дым над водой» и хоровом фестивале в Ленинградской области. Хор филармонии «Ленинградские голоса» получил приглашение выступить на крупном хоровом фестивале в Китае. Оркестру предложили ежегодно открывать программу празднования Китайского Нового года.