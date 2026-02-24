Алена Мироненко рассказала о контроле качества в школьных столовых Петербурга

Начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга Алена Мироненко рассказала о системе контроля качества в школьных столовых.

По словам Мироненко, Северная столица уверенно входит в пятерку лучших регионов России по качеству социального питания. В 2024 году одна из школ Петербурга заняла первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая».

Из-за исторической застройки в центре города многие школы не могут оборудовать полноценные пищеблоки, поэтому еду в такие учреждения привозят готовой, подчеркнула Мироненко.

В новых районах большинство школ работают с полным циклом приготовления. Бесплатное питание с первого по четвертый класс предоставляется всем школьникам независимо от региона. Льготные категории учеников получают бесплатные завтраки и обеды, сообщил «Петербургский дневник».

По словам Мироненко, контроль качества осуществляется в несколько этапов. При поступлении продуктов ответственный проверяет целостность упаковки, сроки годности и документацию. На пищеблоке специалисты контролируют работу холодильного оборудования и соблюдение технологических процессов. Готовые блюда ежедневно оценивает бракеражная комиссия, в состав которой входят представители столовой, операторы питания, ответственный по питанию и медик.

Меню составляется по рекомендациям санитарных норм, согласование с Роспотребнадзором не требуется, но некоторые школы продолжают его практиковать для безопасности. Искусственный интеллект внедряется для контроля спецодежды сотрудников и отсутствия посторонних в пищеблоке.