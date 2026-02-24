Колесов сообщил петербуржцам приходе дождей в конце недели

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о резкой смене погоды в конце недели. После солнечных и морозных дней в город придет циклон с Атлантики, который принесет снег, метели, а затем дождь и потепление до 4 градусов.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал об изменении погодных условий в конце рабочей недели. В начале и середине недели в городе сохраняется ясная погода без осадков. По его словам, ночью температура опускается до -10…-12 градусов, днем поднимается до -1…-3 градусов.

Однако днем 26 февраля к региону приблизится циклон с Атлантики. Синоптик ожидает снег, а также метели из-за усиления южного ветра до 10-15 метров в секунду. В ночь на 27 февраля осадки перейдут в мокрый снег, затем в дождь. Температура воздуха начнет повышаться. Ветер сохранит юго-западное направление, днем его скорость составит 7-12 метров в секунду, подчеркнул Колесов.

Эксперт отметил, что после снега и дождя на дорогах сложится опасная обстановка, особенно для пешеходов. Утром 27 февраля температура перейдет через ноль, дороги начнут подтаивать, добавится дождь. Непогода задержится примерно на трое суток. К 1 марта в Петербурге потеплеет до 4 градусов.