Бизнесмен из Петербурга выплатил 150 млн рублей налогов после возбуждения дела

В Санкт-Петербурге прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя. Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 150 миллионов рублей. Фигурант полностью возместил ущерб бюджету, включая недоимку, пени и штрафы.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Фигурант организовал фиктивный документооборот с 39 компаниями и внес в отчетность ложные данные о несуществующих операциях. В результате бюджету России был причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе следствия предприниматель полностью возместил задолженность. В бюджет поступили недоимка по налогам, пени и штрафы на общую сумму свыше 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело прекращено в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства в связи с полным возмещением ущерба.