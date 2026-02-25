Депутат Михайлов может занять кресло в мэрии Краснодара

Заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова покидает свой пост. Ее место может занять депутат гордумы Игорь Михайлов, который готовится сложить полномочия и перейти в аппарат губернатора Ростовской области.

Надежда Панаетова оставляет должность заместителя главы Краснодара. Некоторые источники сообщают о возможном назначении на освобождающееся кресло депутата городской думы Игоря Михайлова, пишет «ФедералПресс».

Михайлов готовится сложить депутатские полномочия на ближайшем заседании. В документах к сессии постановление о согласовании его кандидатуры на должность пока отсутствует.

Отметим, что Михайлов ранее работал заместителем мэра Анапы, а затем занимал аналогичную должность в Краснодаре. Источники также сообщают, что он планирует перейти в аппарат губернатора Ростовской области.