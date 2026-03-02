Венера и Сатурн встретятся на вечернем небе в воскресенье

На этой неделе после захода солнца жители Земли смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна. К 8 марта планеты окажутся почти рядом в вечерних сумерках.

Вечером 2 марта жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление. В западной части неба произойдет сближение Венеры и Сатурна. Венера будет выглядеть как очень яркая точка с блеском минус четвертой звездной величины. Сатурн покажется тусклее, его яркость составит около 0,6. Обе планеты отличаются ровным свечением без характерного для звезд мерцания.

В течение недели расстояние между ними будет сокращаться. К 8 марта они окажутся почти рядом. Для наблюдения необходим чистый западный горизонт, особенно в конце недели, когда Сатурн опускается ниже, сообщает The Guardian.

Эксперты советуют начинать наблюдения следует вскоре после захода Солнца. При наблюдении в течение нескольких ночей подряд будет заметно, как планеты заметно сближаются.