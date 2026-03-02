Криминалисты составили фоторобот виновного в обмане Ларисы Долиной

Полицейские составили фоторобот мошенника, обманувшего Ларису Долину. Злоумышленник использовал паспорт с вклеенной фотографией актера Тома Холланда.

Как создается фоторобот

Эксперт по составлению фотороботов Александра Селиванова в беседе с «КП-Петербург» рассказала о своей работе. По словам правоохранителя, она тратит на создание субъективного портрета от одного до четырех часов. Главная задача заключается в нахождении подхода к потерпевшему, который часто находится в стрессовом состоянии. Особое внимание уделяется деталям: шрамам, татуировкам, родинкам и дефектам кожи.

Селиванова вспомнила показательный случай из практики. Свидетель убийства двадцатилетней давности смог очень точно описать внешность киллера: образ преступника настолько сильно врезался в память. На рабочем столе Селивановой лежат стопки информационных карт с фотороботами. Большинство из них — портреты дропов, посредников мошенников, которые забирают наличные у пенсионеров.

Описание мошенника

Мошенник, который убедил Ларису Долину совершить сделку, до сих пор не задержан. В качестве подтверждения своих полномочий злоумышленник показывал певице паспорт якобы сотрудника силовых структур. В документ была вклеена фотография актера Тома Холланда. Артистка не узнала Человека-паука сразу.

По описанию потерпевшей, преступник выглядел как европеец 25-27 лет с ростом 165-167 сантиметров. Он имел худощавое телосложение, но выделяющиеся бицепсы. Волосы вьющиеся и зачесанные назад, глаза темные с добрым выражением лица.

Особые приметы — небольшая родинка на правой щеке и привычка часто поджимать губы. Нос, губы и брови оказались стандартными, без характерных черт. В специальной программе эксперт потратил около десяти минут на подбор подходящих глаз и столько же времени на поиск изображения с поджатыми губами.

Работа с фотороботом в реальных условиях

Начальник экспертно-криминалистического центра полковник полиции Максим Валиков пояснил, что субъективные портреты используют, когда преступник не попал в поле зрения камер. Их вносят в специальную базу, рассылают ориентировки в отделения полиции и раздают патрульным. Если есть видеоряд, даже часть лица или ухо, эксперты работают с 15 различными программами, используют нейросети для улучшения качества стоп-кадров.

При задержании подозреваемого инициатор розыска должен подтвердить, что нашли того человека. Бывают случаи, когда жулики до суда отрицают сходство с фотороботом, добавил правоохранитель.

В этом случае полицейские проводят портретную экспертизу с наложением снимков и поиском совпадающих признаков — ямок на щеках, формы носа, расстояния между ноздрями.