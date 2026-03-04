После скандальной сделки с квартирой Долина готовит новый релиз

Народная артистка России Лариса Долина готовит для слушателей новый музыкальный релиз под названием «Ваши голоса». Также певица планирует снять на него яркий и позитивный клип.

Новый релиз

О новой песне исполнительницы сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что работа над большой песней идет. По его словам, релиз композиции станет важным событием для аудитории певицы.

Представитель Долиной также анонсировал съемки клипа, не раскрывая подробностей. Пудовкин посоветовал поклонникам пока слушать на цифровых площадках последние релизы Долиной — «Стена 2.0» и «Последнее прощай». Премьеры состоятся тогда, когда все будет полностью готово.

История хита «Стена»

Ранее Долина выпустила обновленную версию своей известной песни «Стена». Оригинальная композиция была записана в 1998 году и вошла в альбом «Певица и музыкант».

Автором музыки выступил композитор Аркадий Укупник, стихи написал поэт-песенник Михаил Танич. Новая версия получила название «Стена 2.0» и доступна для прослушивания.

Театральные планы и концерты

Помимо музыкальных новинок, Долина готовит театральную премьеру. Пудовкин охарактеризовал постановку как особенную, но от подробностей отказался до официального представления. Представитель артистки добавил, что на премьеру пригласят всех желающих.

В первой половине 2026 года количество выступлений артистки выросло втрое — за полгода она выйдет на сцену свыше 20 раз, включая концерты и спектакли «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Фигаро» в Театре на Таганке.

Жилищная ситуация

Напомним, что Лариса Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров после решения Верховного суда, признавшего право собственности за предпринимательницей Полиной Лурье.

Злоумышленники в течение нескольких месяцев обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег убедили ее продать жилье и передать вырученные средства. Общий ущерб оценивается минимум в 317 миллионов рублей. В настоящее время певица проживает в арендованной квартире.

Официальная регистрация Долиной с 25 декабря 2025 года оформлена в двухкомнатной квартире в районе Лефортово площадью 50 квадратных метров, купленной около 20 лет назад.

Однако певица признает, что никогда не жила в этой квартире и не планирует туда переезжать. В ее собственности также находится дом в поселке Славино, в 40 километрах от МКАД.