Россиянам придется тратить минимум два часа на маникюр

С 30 апреля в России вступает в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, увеличивающий время выполнения процедур в два–три раза. Представители отрасли опасаются, что новые правила приведут к росту цен и потере клиентов.

Мастер и владелец мужского ногтевого салона Евгений Пятышин в беседе с 360.ru оценил последствия нововведения. По его словам, увеличение времени на процедуры до пяти–шести часов приведет к потере клиентов и росту цен.

Эксперт отметил большое увеличение времени процедур. Раньше педикюр занимал около полутора часов, а теперь минимум два часа. Маникюр с массажем может длиться пять-шесть часов. Однако это невыгодно для салонов. Они принимают меньше клиентов и теряют до 30% выручки.

Чтобы компенсировать потери, владельцы вынуждены поднимать цены, что вызовет недовольство посетителей. Клиенты, привыкшие посещать салоны в обед или короткие перерывы, скорее всего откажутся от услуг.

Пятышин считает, что многие продолжат работать по старым правилам. По его мнению, ГОСТ ориентирован на новичков и не учитывает особенности реальной работы.