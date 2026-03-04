Политолог Штульман оценила идею сравнивать доходы с образом жизни в соцсетях

Федеральная налоговая служба (ФНС) может начать сопоставлять доходы россиян с образом жизни, который они демонстрируют в соцсетях.

Политолог, руководитель АНО «Наследие Нации» Елена Штульман оценила возможное использование налоговой службой данных из соцсетей для контроля доходов. По ее словам, эпоха нейросетей позволяет создавать полностью сгенерированную картинку «успешной жизни».

Такие приемы могут использоваться для наращивания аудитории и последующей монетизации через сомнительные тренинги и инвестиционные схемы, отметила Штульман в беседе с RuNews24.ru.

Эксперт считает, что если государство подключает ИИ к анализу соцсетей, то параллельно нужно развивать инструменты выявления синтетического контента. Иначе проверки будут оценивать «картинку», а не реальное соответствие доходов и расходов.

Она также предупредила, что часть блогеров может уйти на зарубежные площадки, что снизит доходы российских пабликов. Пока профиль в соцсети не является юридически значимым идентификатором и не связан с госсервисами, выстроить доказательную базу сложно. Это создает пространство для ошибок и манипуляций.