Авито: продажи винтажа к 8 марта в Петербурге выросли в 2,5 раза

В преддверии Международного женского дня аналитики Авито проанализировали продажи подарков в Санкт-Петербурге и зафиксировали резкий рост интереса к ресейл-товарам. В феврале 2026 года продажи винтажных вещей на платформе увеличились в разы по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе Авито рассказали, что общие продажи винтажной одежды и аксессуаров выросли в 2,5 раза, при этом ретро-джемперы, свитеры и кардиганы покупали в 3,5 раза чаще, а винтажные платья — в 1,5 раза. Среди аксессуаров наибольший скачок показали винтажные аксессуары для волос — в 4,5 раза, платки и шарфы — в три раза, ретро-очки — в 2,5 раза, головные уборы и ремни — в два раза. В два раза чаще покупали и винтажную посуду, а продажи виниловых проигрывателей подскочили на 42%.

Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито, отметил: «Винтажные товары не выходят из моды уже несколько лет. Одни покупают ретро-вещи из ностальгии, другие ценят их за историю и уникальность. При этом на Авито покупают винтаж как в ресейле, так и в новом состоянии».

Изменилась и цветочная статистика: лилии стали покупать в два раза чаще, лаванду — на 87% чаще, тюльпаны — на 84%, гортензии — на 38%, тогда как интерес к ирисам, хризантемам и сухоцветам снизился, а продажи пионов и роз остались на уровне прошлого года.