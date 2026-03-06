Агата Муцениеце пожаловалась на лишний вес после третьих родов

Актриса Агата Муцениеце спустя три месяца после рождения третьего ребенка призналась, что не может вернуться к прежним параметрам тела. Она набрала шесть лишних килограммов, и активные тренировки пока не приносят желаемого результата.

Проблемы с весом после третьих родов

По словам 36-летней звезды, обычно она весит 55 килограммов, однако сейчас цифры на весах остановились на отметке 61 килограмм. Актриса отметила, что визуально форма выглядит неплохо, но сбросить лишний вес оказалось сложнее, чем ожидалось. В беседе с Super она связала это с возрастными изменениями.

Также Агата Муцениеце подчеркнула, что исправно посещает спортзал, но результат пока отсутствует. При этом она полностью исключила из рациона мучное и сладкое, однако вес стоит на месте.

Во время беременности актриса не придерживалась строгих диет и не ограничивала себя в питании. По ее мнению, это также могло повлиять на нынешнюю ситуацию. Несмотря на трудности, звезда сохраняет позитивный настрой и намерена продолжать занятия.

Смена фамилии и отношения с Петром Дрангой

Отметим, что ранее Агата официально сменила фамилию на Дранга, взяв фамилию своего супруга, музыканта Петра Дранги. Актриса объяснила это решение тем, что окружающие постоянно испытывали трудности с произношением ее прежней фамилии. В браке с Павлом Прилучным она не брала его фамилию, что наблюдатели сочли свидетельством особого отношения к нынешнему избраннику.

В первый день весны Агате исполнилось 37 лет. Петр Дранга опубликовал в соцсетях трогательное поздравление, назвав жену любимой, лучшим спектаклем, самым приятным ужасом и самой прекрасной коварной женщиной.

Новый ребенок

Напомним, что Агата Муцениеце родила девочку первого декабря 2025 года в московском роддоме Лапино. Новорожденная стала первым ребенком для Петра Дранги.

О беременности знаменитость объявила в начале лета 2025 года, а свадьба с музыкантом состоялась в августе. Актриса долго не раскрывала дату родов и никак не комментировала предположения поклонников.

Пол будущего ребенка родители узнали на гендер-пати, где присутствовали старшие дети актрисы — Тимофей и Мия от брака с Павлом Прилучным.

Пара продолжает скрывать от публики общую дочь. Имя и внешность девочки остаются неизвестными для поклонников.