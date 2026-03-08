Индексация страховых пенсий в ближайшие два года превысит уровень инфляции

Страховые пенсии россиян в 2027–2028 годах будут проиндексированы выше уровня инфляции. Двухэтапная индексация позволит увеличить выплаты на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028-м, а средний размер страховой пенсии по старости превысит 31 тысячу рублей.

Планы по индексации на ближайшие годы

Индексация страховых пенсий в 2027–2028 годах будет проводиться в два этапа. Первое повышение произойдет с 1 февраля на 4%, затем с 1 апреля увеличенную в феврале пенсию дополнительно проиндексируют на 3,4% в 2027 году и на 3,8% в 2028-м. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

По словам Балынина, такой подход обеспечит итоговый рост выплат на 7,5 и 8% соответственно. Экономист выразил уверенность, что страховые пенсии продолжат увеличиваться в ближайшие годы не только в номинальном, но и в реальном выражении, то есть опережая инфляцию. Он напомнил, что в 2026 году страховые пенсии уже выросли на 7,6% при инфляции в 5,6% за предыдущий год, что подтверждает приоритетность вопросов пенсионного обеспечения для государства.

Динамика роста пенсий за три года

За период с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года страховые пенсии по старости в России выросли на 31,5%, или на 6,5 тысячи рублей в денежном выражении, достигнув в среднем 27,2 тысячи рублей. При этом пенсии работающих пенсионеров увеличились в 1,53 раза, прибавив 8,4 тысячи рублей и составив в среднем 24,4 тысячи рублей. Выплаты неработающих граждан выросли в 1,27 раза, или на 5,9 тысячи рублей, до 27,8 тысячи рублей. Накопленная инфляция за аналогичный период оценивается примерно в 24%.

Таким образом, рост пенсий опередил повышение цен, причем для работающих пенсионеров этот показатель оказался более чем двукратным. Балынин объяснил такую динамику двумя основными факторами: возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, которая рассчитывается от более высокой базы, учитывающей все пропущенные индексации, а также ежегодной августовской корректировкой страховых пенсий для работающих получателей.

График выплат пенсий в 2026 году

В текущем году пенсии выплачиваются по привычным правилам с учетом обновленных сумм. С января страховые пенсии проиндексированы, с апреля планируется повышение социальных пенсий.

Дата получения пенсии зависит от региона проживания и способа доставки. Выплаты производятся с 3-го по 25-е число каждого месяца. При получении через банк региональное отделение Социального фонда перечисляет деньги в назначенный день, после чего кредитная организация обязана зачислить их пенсионеру не позднее следующего рабочего дня.