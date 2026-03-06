Пятница, 6 марта 2026
$77.8 €90.75 ¥11.25
3.4 C
Санкт-Петербург
Новости

Мойка78: Сбер и Академия цифровых технологий подписали соглашение о партнерстве

Михаил Яковлев
Мойка78: Сбер и Академия цифровых технологий подписали соглашение о партнерстве
Мойка78: Сбер и Академия цифровых технологий подписали соглашение о партнерстве. Фото: abn.agency.

Сбер впервые официально оформил партнерские отношения с государственным образовательным учреждением в Санкт-Петербурге. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и директор Академии технического творчества и цифровых технологий Валерия Зотова. На церемонии присутствовал первый заместитель председателя городского Комитета по образованию Павел Розов.

Стороны договорились о совместной работе над цифровой трансформацией учебных заведений и подготовке школьников к работе в ИТ-сфере. Планируется внедрять современные технологии, запускать профориентационные курсы и развивать у учащихся цифровые навыки. Партнерство позволит усилить связь бизнеса и образования, а также создать условия для подготовки востребованных кадров.

Центр исследований и разработки Сбера уже несколько лет сотрудничает с Академией. Эксперты делились знаниями с преподавателями и студентами, помогали осваивать новые технологии. Школьники решали реальные задачи из мира ИТ и знакомились с профессиями будущего.

Ярким итогом совместной работы стал проект «Виртуальная экскурсия по Центру исследований и разработки в формате 360°». Его создали ученики Академии. Пользователи могут дистанционно осмотреть офис Сбера, увидеть рабочую атмосферу и погрузиться в мир высоких технологий. На церемонии подписания показали видео о создании проекта, а команду разработчиков и наставников наградили.

Следующим шагом станет внедрение ИИ-ассистентов в образовательный процесс. Специалисты Центра исследований и разработки Сбера выступят технологическими партнерами и окажут методическую поддержку. Ожидается, что помощники на базе искусственного интеллекта освободят педагогов от рутины и сделают обучение более индивидуальным.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Когда школьники под руководством опытных наставников создают довольно сложные ИИ-продукты, например, виртуальные туры, они перестают быть просто учениками. Это уже полноценные участники технологического процесса. Уверен, коллаборация экспертизы Сбера и креативности педагогов Академии дадут городу и стране десятки талантливых ребят, готовых уже завтра решать важные задачи в сфере ИТ и инноваций».

Наталья Путиловская, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга: «Партнёрство со Сбером в лице Академии имеет важное значение для городской образовательной среды. В реализации проекта по ИИ-помощнику участвуют школы города, что позволяет новым инициативам сразу включаться в образовательный процесс и получать практическое применение. Как городская площадка, Академия объединяет вокруг своих проектов множество образовательных организаций, а успешные форматы и подходы могут распространяться шире и становиться частью общей практики. Такое взаимодействие создаёт возможности для развития у школьников компетенций, знакомства с современными технологиями и формирования навыков, востребованных в профессиях будущего».

Валерия Зотова, директор Академии технического творчества и цифровых технологий: «Мы убеждены, что будущее общего и дополнительного образования неразрывно связано с глубокой интеграцией в реальный сектор экономики. Особую ценность представляет тот факт, что крупный бизнес в настоящее время активно включается в сферу образования и доверяет школьникам решение актуальных технологических задач. Один из ключевых проектов, который планируется в рамках взаимодействия, – создание ИИ-помощника для школ. Данный сервис, разработанный на базе технологий искусственного интеллекта, предназначен для повышения эффективности взаимодействия между участниками образовательного процесса. Объединяя педагогический опыт Академии и актуальные технологические знания, а также инфраструктуру Сбера, мы обеспечиваем подготовку обучающихся к успешной профессиональной деятельности».

Андрей Кулиев, разработчик проекта, обучающийся Академии технического творчества и цифровых технологий: «Работа вышла очень продуктивной. Я в восторге от офиса, а наш совместный проект произвел на меня неизгладимое впечатление. Теперь я точно знаю, что хочу работать в такой компании, как Сбер!».

Ранее сообщалось, что Сбер зафиксировал двукратный рост долгосрочных сбережений петербурженок.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

После скандала с квартирой в Хамовниках часть фанатов отвернулась от Долиной

После скандала с продажей квартиры Лариса Долина столкнулась с массовыми отменами и переносами концертов. В Москве на выступление в баре продали 12 билетов, в Туле зал заполнили наполовину, а концерт в Новосибирске отменили за две недели.Продажи билетовКонцертная деятельность Ларисы Долиной в начале 2026 года столкнулась с серьезными проблемами. Так, первого марта в московском Lюstra баре из 200 мест продали только 12 билетов, и организаторы отменили выступление. Концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенесли с февраля на ноябрь. Зал вмещает 3727 зрителей, но наблюдатели предполагают, что он будет полупустым. Перенос на осень может являться попыткой избежать провала в данный момент.Также шестого марта в Новосибирске должен был пройти сольный концерт «Юбилей на бис». Организаторы продавали билеты полгода, но удалось реализовать 15%....
Читать далее
Наука

Судьба инопланетного гостя 3I/ATLAS станет известна через десять дней

По расчетам астрономов, 16 марта 2026 года межзвездный объект 3I/ATLAS максимально сблизится с Юпитером, оказавшись на расстоянии около 53 миллионов километров от крупнейшей планеты Солнечной системы. Индийские ученые смоделировали гравитационное взаимодействие и пришли к выводу, что пришелец либо изменит траекторию и покинет систему, либо будет разорван тяготением гиганта.Сценарии развития событийГравитация Юпитера неизбежно повлияет на судьбу кометы 3I/ATLAS. Ученые рассматривают два основных сценария. Первый — это полное разрушение объекта, подобное тому, что случилось с кометой Шумейкеров — Леви 9 в 1994 году. Тогда она распалась на части, и около 20 фрагментов врезались в Юпитер.  Во втором случае комета может продолжить полет, но с измененной траекторией. По словам астрономов, расстояние в 53 миллиона километров составляет примерно 0,357 астрономической единицы. Это значение близко...
Читать далее

Интересное

дтп ленобласть дети полиция суд погода Россия петербург прокуратура деньги ученые штрафы рейтинг арест скандал жильё ребенок штраф валюта школа пенсии александр дрозденко выплаты жалоба законопроект актер италия кирилл поляков ксения собчак Александр Колесов концерт билеты туристы квартира московское шоссе певица комитет по транспорту парковка сергей миронов инфляция актриса визит выходные Александр Бастрыкин королевская семья

Новости дня

Новости

Авито: почти каждый второй бизнес в России управляется женщиной

Новости

Безруков продолжит руководить Губернским театром после назначения во МХАТ

Вне СПб

Ксения Собчак отреагировала на неожиданный образ супруги Канье Уэста

Ленинградская область

Ленобласть вошла в топ-2 туристических направлений февраля

Новости

Авито Работа: продавцы стали быстрорастущей категорией по зарплатам в 2025 году

Новости

Перед судом Петербурга предстанут организаторы сети нелегальных казино

Новости

Режиссер Богомолов поздравил Сергея Безрукова с постом худрука МХАТ

Новости

Двух пациентов с оспой обезьян выписали после лечения в Петербурге

Новости

После скандала с квартирой в Хамовниках часть фанатов отвернулась от Долиной

Новости

Авито: более трети петербуржцев задумались о строительстве дома в этом году

Новости

Сергей Безруков займет пост худрука МХАТ имени Горького

Город

За год пассажиры совершили 10 млн поездок через виртуальный «Подорожник»

Город

В Петербурге обсудили безопасность дорожного движения

Новости

Депутаты предложили не пускать в Россию мигрантов без полисов ДМС

Новости

Юрист Салкин предупредил о штрафе за признание в любви на асфальте

Новости

Петербуржец получил 50 тысяч рублей за фиктивный брак с иностранкой

Новости

Агата Муцениеце пожаловалась на лишний вес после третьих родов

Новости

В Госдуме исключили массовый перевод пенсий в цифровые рубли

Вне СПб

Толпа поклонников окружила Кейт Миддлтон во время прогулки

Новости

Российские спортсмены возвращаются на Паралимпиаду спустя 12 лет

Наука

Судьба инопланетного гостя 3I/ATLAS станет известна через десять дней

Новости

Петербуржцы заплатили почти 200 тысяч рублей за ночной шум

Новости

ДТП с ребенком на проспекте Народного Ополчения привлекло внимание Бастрыкина

Город

Колесов рассказал петербуржцам о погоде на Международный женский день

Город

На Московском шоссе заработала вторая обновленная диспетчерская

Новости

Теневые банкиры из Петербурга провели через себя не меньше 250 млн рублей

Ленинградская область

Ленинградская и Тульская области договорились о сотрудничестве

Город

Почти 75% переходов в Петербурге оснащены звуковыми маяками

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb