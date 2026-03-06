Мойка78: Сбер и Академия цифровых технологий подписали соглашение о партнерстве

Сбер впервые официально оформил партнерские отношения с государственным образовательным учреждением в Санкт-Петербурге. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и директор Академии технического творчества и цифровых технологий Валерия Зотова. На церемонии присутствовал первый заместитель председателя городского Комитета по образованию Павел Розов.

Стороны договорились о совместной работе над цифровой трансформацией учебных заведений и подготовке школьников к работе в ИТ-сфере. Планируется внедрять современные технологии, запускать профориентационные курсы и развивать у учащихся цифровые навыки. Партнерство позволит усилить связь бизнеса и образования, а также создать условия для подготовки востребованных кадров.

Центр исследований и разработки Сбера уже несколько лет сотрудничает с Академией. Эксперты делились знаниями с преподавателями и студентами, помогали осваивать новые технологии. Школьники решали реальные задачи из мира ИТ и знакомились с профессиями будущего.

Ярким итогом совместной работы стал проект «Виртуальная экскурсия по Центру исследований и разработки в формате 360°». Его создали ученики Академии. Пользователи могут дистанционно осмотреть офис Сбера, увидеть рабочую атмосферу и погрузиться в мир высоких технологий. На церемонии подписания показали видео о создании проекта, а команду разработчиков и наставников наградили.

Следующим шагом станет внедрение ИИ-ассистентов в образовательный процесс. Специалисты Центра исследований и разработки Сбера выступят технологическими партнерами и окажут методическую поддержку. Ожидается, что помощники на базе искусственного интеллекта освободят педагогов от рутины и сделают обучение более индивидуальным.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Когда школьники под руководством опытных наставников создают довольно сложные ИИ-продукты, например, виртуальные туры, они перестают быть просто учениками. Это уже полноценные участники технологического процесса. Уверен, коллаборация экспертизы Сбера и креативности педагогов Академии дадут городу и стране десятки талантливых ребят, готовых уже завтра решать важные задачи в сфере ИТ и инноваций».

Наталья Путиловская, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга: «Партнёрство со Сбером в лице Академии имеет важное значение для городской образовательной среды. В реализации проекта по ИИ-помощнику участвуют школы города, что позволяет новым инициативам сразу включаться в образовательный процесс и получать практическое применение. Как городская площадка, Академия объединяет вокруг своих проектов множество образовательных организаций, а успешные форматы и подходы могут распространяться шире и становиться частью общей практики. Такое взаимодействие создаёт возможности для развития у школьников компетенций, знакомства с современными технологиями и формирования навыков, востребованных в профессиях будущего».

Валерия Зотова, директор Академии технического творчества и цифровых технологий: «Мы убеждены, что будущее общего и дополнительного образования неразрывно связано с глубокой интеграцией в реальный сектор экономики. Особую ценность представляет тот факт, что крупный бизнес в настоящее время активно включается в сферу образования и доверяет школьникам решение актуальных технологических задач. Один из ключевых проектов, который планируется в рамках взаимодействия, – создание ИИ-помощника для школ. Данный сервис, разработанный на базе технологий искусственного интеллекта, предназначен для повышения эффективности взаимодействия между участниками образовательного процесса. Объединяя педагогический опыт Академии и актуальные технологические знания, а также инфраструктуру Сбера, мы обеспечиваем подготовку обучающихся к успешной профессиональной деятельности».

Андрей Кулиев, разработчик проекта, обучающийся Академии технического творчества и цифровых технологий: «Работа вышла очень продуктивной. Я в восторге от офиса, а наш совместный проект произвел на меня неизгладимое впечатление. Теперь я точно знаю, что хочу работать в такой компании, как Сбер!».

