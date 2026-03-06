Безруков продолжит руководить Губернским театром после назначения во МХАТ

Народный артист РФ Сергей Безруков сохранит пост главы Московского Губернского театра после получения должности художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Безруков будет руководить двумя театрами одновременно. Об этом рассказала директор Губернского театра Лариса Вильясте в беседе с ТАСС. Ранее о назначении Безрукова на пост худрука МХАТ имени Горького сообщила Ольга Любимова.

Режиссер Андрей Житинкин в разговоре РИА Новости назвал решение логичным, но пожелал артисту терпения. По его словам, МХАТ имени Горького находится не в лучшей творческой форме, а в труппе есть серьезные проблемы, хотя техническая часть в порядке.

Житинкин также вспомнил, что в разговоре с Олегом Табаковым предсказывал успех Безрукову после его ухода из «Табакерки».

Напомним, что в начале февраля 2026 года пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ покинул Константин Богомолов, пробывший в должности три недели.