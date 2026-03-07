Полиция нашла пистолет и вещества при рейде на стройке ЖК «NEWПитер» в Новоселье

В Ломоносовском районе Ленинградской области прошел масштабный миграционный рейд.

Как пишет Telegram-канал «Беспощадный застройщик», нелегалов искали на стройплощадке жилого комплекса «NEWПитер» в Новоселье. Проверку проводили сотрудники полиции совместно с ФСО при силовой поддержке ОМОН, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Объектом внимания правоохранителей стала стройплощадка в Анинском городском поселении, где возводятся новые очереди комплекса.

При виде проверяющих иностранные рабочие пытались спрятаться в закрытых бытовках, которые пришлось взламывать. Некоторые выбрасывали свои документы, надеясь затруднить идентификацию, однако эти уловки не помогли уйти от ответственности.

К обследованию привлекли служебных собак, которые осмотрели строительные бытовки и личные вещи приезжих.

Всего полицейские проверили документы у 327 иностранных граждан. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 52 человека. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования) в отношении одного доставленного, автомобиль «Нива» эвакуирован для дальнейшей проверки.