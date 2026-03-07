Авито: петербуржцы все чаще покупают складные смартфоны с рук

Жители Санкт-Петербурга все активнее присматриваются к складным смартфонам на вторичном рынке: по данным Авито, этой зимой продажи таких устройств в ресейле выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, а их доля достигла 65% от всех продаж складных моделей. Чаще всего пользователи выбирают Samsung, однако быстрее всего растут продажи Honor.

В пресс-службе Авито рассказали, что самой быстрорастущей моделью стал Honor Magic V3 — его покупали в 2,5 раза чаще. Второе место по динамике занял Honor Magic V2 с ростом в два раза. Среди Samsung лидерами по увеличению спроса стали Galaxy Z Fold6 (+94%) и Galaxy Z Flip6 (+76%). При этом по объему продаж в топе по-прежнему модели Samsung: Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Fold4.

По словам Сергея Ногина, руководителя по развитию бизнеса телеком и IT в Авито, основная причина популярности ресейла — возможность купить телефон в отличном состоянии дешевле, чем в магазине.