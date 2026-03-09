Утром понедельник 16 самолетов не вылетят из Пулково по расписанию

Утром девятого марта в аэропорту Пулково произошли изменения в расписании вылетов. Отправление 16 самолетов задержано, а вылет рейсов самолетов был отменен.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, самолет во Владикавказ под номером DP 507 от компании «Победа» должен был отправиться в 7:50, однако вылет перенесен на 10:25. Два рейса данной авиакомпании в 9:10 также не вылетят по расписанию. Борт DP 519 в Астрахань и DP 537 в Ставрополь задержаны до 10:30 и 10:35 соответственно. Вечерний рейс DP 1549 в Челябинск сдвинут с 16:20 на 17:40.

Задержки коснулись и других перевозчиков. Совместный рейс Nordwind Airlines и «Белавиа» под номером N4 243 в Казань был запланирован на 8:35. Однако вылет самолета перенесли на 10:00. Отправление рейса N4 281 Nordwind Airlines в Калининград сдвинули с 11:30 на 14:55.

Также зафиксированы отмены рейсов. Не состоялись утренние вылеты в Дубай авиакомпаний flydubai под номером FZ 992 и «Аэрофлот» SU 766. Также отменен рейс J9 012 Jazeera Airways в Шарм-эль-Шейх, вылет которого был намечен на 1:50.