Григорий Лепс оценил килограмм гречки в тысячу рублей

Российский эстрадный певец Григорий Лепс признался, что не знает актуальных цен на продукты. Певец предположил, что гречка может стоить от 500 до тысячи рублей.

В ходе блиц-опроса телеведущего Георгия Иващенко артист ответил на вопросы о повседневных тратах. Певец затруднился назвать стоимость гречки и предположил, что она может стоить от 500 до тысячи рублей.

Он также признался, что не знает цену проезда в метро, парковки, десятка яиц, литра бензина и туалетной бумаги. Последней артист не пользуется, поскольку в его доме установлено биде, сообщил RuNews24.ru.

Лепс оценил сумму, необходимую для комфортного образа жизни, в 10–15 миллионов рублей в месяц.