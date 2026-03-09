Выпавший с седьмого этажа на Петрозаводской школьник покинул реанимацию

Пострадавший семилетний мальчик переведен из реанимации в обычное отделение.

Ребенок выпал из окна квартиры на Петрозаводской улице 22 февраля. О состоянии мальчика сообщила его мать в своем Telegram-канале. Женщина поблагодарила всех за поддержку.

Напомним, что инцидент произошел 22 февраля. Ребенок выпал из окна и пролетел семь этажей. Его спас дворник Хайрулло Ибадуллаев, который вовремя заметил ребенка в опасной близости от окна. Мужчина крикнул мальчику, но тот сорвался, и дворник поймал его.

Позже Ибадуллаев получил знак отличия «За доблесть в спасении» и часы в Смольном, а также премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.