ИИ от Авито научился экономить бюджеты рекламодателей

В кабинете Авито Рекламы появилась функция автоматического управления дневным бюджетом на основе искусственного интеллекта, которая призвана упростить настройку кампаний для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Авито.

Нейросеть анализирует параметры кампании и самостоятельно выставляет оптимальную цену за клик (CPC) или тысячу показов (CPM), ориентируясь на данные рекламного аукциона и заданные таргетинги, что позволяет снижать расходы без ущерба для охватов.

Директор Авито Рекламы (Авито) Яков Пейсахзон пояснил, что малому бизнесу зачастую сложно разобраться в тонкостях ставок, а ошибка может привести к неэффективному расходованию бюджета: «Часто у малого бизнеса нет времени, чтобы разбираться в нюансах настройки кампаний. По этой причине мы как технологическая компания не просто создаем новые решения, но и упрощаем их для бизнеса любого масштаба. Количество рекламодателей платформы регулярно растет: по итогам 2025 года их число выросло в пять раз. Чем больше клиентов у нас становится, тем выше потребность в автоматизированных инструментах».