Новое заявление Валентины Терешковой о пенсионной реформе вызвало волну критики

Заявление депутата Государственной думы Валентины Терешковой о необходимости дальнейшего совершенствования пенсионной системы вызвало шквал критики со стороны экспертов и граждан. Оппоненты обвинили первую женщину-космонавта в оторванности от реальности и оправдании непопулярной пенсионной реформы.

Оппоненты

Критики указывают на несколько ключевых моментов в позиции Терешковой. По их мнению, фигура первой женщины-космонавта придает нежелательную легитимность непопулярным решениям. Также звучат обвинения в оторванности от реальности. Пенсионная реформа до сих остается болезненной темой для миллионов россиян.

Часть экспертов называют тезис о справедливости в условиях растущего неравенства некорректным. По их словам, проблема кроется не в демографии, а в распределении ресурсов.

В ответ на это Терешкова выступила с развернутой речью на заседании профильного комитета и в последующих комментариях прессе, структурировав свою позицию по нескольким принципиальным направлениям.

Будущее вместо прошлого

Терешкова четко дистанцировалась от обсуждения уже принятых решений, сосредоточившись на перспективах. В интервью одному из федеральных телеканалов она заявила, что сегодняшняя задача — не пережевывать прошлое, а строить работающую систему завтрашнего дня, подчеркнув, что люди, уже вышедшие или скоро выходящие на пенсию, должны быть уверены в завтрашнем дне.

По ее словам, речь идет о качестве жизни, а не только о цифрах в справке. Этот тезис можно рассматривать как попытку сместить фокус с болезненного вопроса о возрасте на проблему размера и индексации пенсий.

Демография как вызов, а не приговор

Терешкова признала, что людей старшего возраста становится больше, а молодежи меньше. Однако она назвала это не приговором, а вызовом — создать условия, где опыт и мудрость старшего поколения будут востребованы экономикой.

По ее словам, человек в 60-65 лет может быть здоровым и активным и иметь возможность продолжать работать, если хочет и может. Поэтому параллельно с пенсионными вопросами необходимо говорить о медицине, программах активного долголетия и борьбе с возрастной дискриминацией на рынке труда.

Такой подход позволяет представить пенсионную систему как часть более широкой социальной стратегии, а не изолированный механизм.

Личный опыт

В ответ на обвинения в оторванности от реальности Терешкова привела конкретные данные из работы с обращениями граждан. Она добавила, что большинство писем содержат не требования отменить нынешний пенсионный возраст, а жалобы на нехватку пенсии, проблемы с получением льгот и сложности оформления документов.

По мнению депутата, именно на эти вопросы нужно отвечать в первую очередь, оказывая реальную помощь здесь и сейчас.