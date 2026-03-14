Межзвездная комета 3I/ATLAS может оказаться «троянским конем» инопланетян

Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться естественным айсбергом, на котором внеземная цивилизация разместила технологическое оборудование. Ученый также не исключает, что комета могла оставить зонды у Юпитера для наблюдения за Землей.

Аномалии

Леб создал шкалу для оценки межзвездных объектов от нуля до десяти, где ноль обозначает обычную комету, а десять — инопланетные технологии с признаками угрозы. После открытия 3I/ATLAS в июле 2025 года ученый присвоил объекту четвертую степень. К настоящему моменту Леб понизил ранг до трех. Это значение соответствует аномалии с высокой достоверностью.

Астроном насчитал 18 необычных характеристик объекта. Траектория кометы отклоняется от плоскости планетных орбит на пять градусов. У нее есть антихвост, направленный к Солнцу. На снимках «Хаббла» видна симметричная система из трех струй. Состав вещества содержит никель с примесью железа, пропорция напоминает земные промышленные сплавы. После прохождения перигелия в выбросах ученые обнаружили метан, который может указывать на наличие жизни.

В беседе с kp.ru ученый подчеркнул, что человечество наблюдает естественное кометное поведение, сопровождающееся множеством необъяснимых странностей.

Возможные зонды

Ави Леб обнаружил любопытное совпадение. Комета 3I/ATLAS прибыла из той же области космоса, откуда в 1977 году приняли знаменитый сигнал «ОГО». Расхождение между точками составляет девять градусов, вероятность случайности меньше 1%. Ученый предполагает, что это мог быть сигнал инопланетного корабля или его связь с создателями.

По его словам, 16 марта объект максимально сблизится с Юпитером. Расстояние составит 53,6 миллиона километров, это близко к радиусу Хилла, где гравитация планеты сильнее солнечной. Такое положение позволило бы кораблю оставить зонды на орбитах вокруг Юпитера. Пока доказательств нет, но Леб предлагает проверить, не появились ли у планеты новые малые спутники.

Заражение земли

Леб рассмотрел версию о намеренном заражении Земли органикой с помощью кометы. После перигелия 3I/ATLAS выбросила молекулы, которые считаются биомаркерами. Для цивилизации, играющей роль космического садовника, логично поместить семена внутрь айсберга с питательными веществами. Но выброшенный материал не достигнет Земли, потому что солнечный ветер его отталкивает. К тому же объект подошел к планете с неудобной стороны, подчеркнул ученый.

Перспективы контакта

Астрофизик считает, что землянам необходимо создать единую сеть для выявления межзвездных объектов за 6-12 месяцев до их приближения к Земле, чтобы успеть снарядить миссии для перехвата. Собранные данные помогут политикам оценивать потенциальные угрозы.

Ученый обеспокоен возможностью проникновения инопланетного разума в земной искусственный интеллект, но сохраняет оптимизм. Он считает, что контакт с внеземной цивилизацией принесет больше пользы, чем вреда.