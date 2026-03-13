Петербург передал столице Абхазии десять троллейбусов большого класса

Правительство Санкт-Петербурга передало в дар Сухуму десять троллейбусов большого класса, прошедших капитальный ремонт. Вместе с техникой в Абхазию отправились специалисты СПб ГУП «Горэлектротранс» для обучения местных водителей.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил о передаче абхазской столице десяти троллейбусов большого класса. Инициатива реализована по поручению главы Северной столицы. Подвижной состав передан в дар Сухуму в качестве вклада Санкт-Петербурга в развитие городского пассажирского транспорта и улучшение качества перевозок для жителей и гостей республики.

По словам Полякова, все троллейбусы прошли полный цикл капитального ремонта и техническое обслуживание. Вместе с машинами город передал необходимые материалы и запасные части, которые потребуются для дальнейшей эксплуатации.

В настоящий момент на территории Абхазии работают сотрудники «Горэлектротранса» из Петербурга. Специалисты проводят обучение местных водителей работе с новой техникой, подчеркнул Поляков в своем Телеграм-канале.

Вице-губернатор надеется, что жители Сухума будут чаще выбирать общественный транспорт. Это позволит снизить количество автомобилей на улицах и улучшить экологическую обстановку в городе.