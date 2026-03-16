В понедельник Петербург стал лидером по жалобам на сбой работы Телеграм

Санкт-Петербург стал лидером по количеству жалоб на сбой в работе Телеграм утром 16 марта. Также пользователи из 13 российских городов сообщают о перебоях в работе мессенджера.

Жители Петербурга и Ленинградской области активнее других россиян жалуются на сбои в работе Телеграм. Утром 16 марта число обращений вновь начало расти. Согласно данным сервиса по отслеживанию сбоев в работе веб-сайтов, проблемы с доступом зафиксированы в 13 российских городах. Северная столица и Ленобласть вошли в пятерку регионов с наибольшим количеством жалоб.

Напомним, что в феврале Роскомнадзор анонсировал усиление мер в отношении Телеграм. Представители ведомства указали на систематические нарушения российского законодательства, включая ненадлежащую защиту персональных данных и слабую работу по предотвращению мошенничества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что отключения связи в Петербурге и других мегаполисах связаны с безопасностью. По его словам, все действия проводятся в строгом соответствии с законодательством.