Стало известно точное время пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Юпитера

Точное время и расстояние сближения

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что прохождение кометы на минимальном расстоянии от Юпитера произошло в понедельник в 15.20 по московскому времени. Небесное тело подошло к газовому гиганту на 53,6 миллиона километров.

По земным меркам это огромная дистанция, однако в масштабах Солнечной системы такое прохождение ученые называют исключительно близким. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация Юпитера доминирует над солнечной.

Будущие перспективы

Исследователи отмечают, что небесное тело движется со скоростью свыше 65 километров в секунду, поэтому догнать и перехватить его в настоящее время невозможно. Ученые предполагают, что через сотни лет, при появлении субсветовых двигателей, можно будет отправить зонд. Тогда и выяснят природу объекта, который некоторые считают инопланетным кораблем.

Искусственный объект

Если комета 3I/ATLAS действительно искусственная, ее возможную активность у Юпитера не заметят ни с Земли, ни с американского зонда. Ученые с иронией предположили, что со временем останется только смириться и ничего не узнать. Они предложили просто махать объекту вслед рукой, представляя улетающий инопланетный корабль, — ничего страшного в этом нет.

Аномалии объекта

Гарвардский астрофизик Ави Леб создал шкалу оценки межзвездных объектов от нуля до десяти, где ноль обозначает обычную комету, а десять — инопланетные технологии с угрозой. Комете 3I/ATLAS он сначала дал четвертую степень, а позже снизил до трех. По его словам, это аномалия с высокой достоверностью.

Ученый нашел 18 необычных признаков. Траектория отклоняется от плоскости орбит планет на пять градусов, есть антихвост к Солнцу, а на снимках «Хаббла» видна симметричная система из трех струй.

Траектория и предыдущие сближения

Комету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Ее скорость оказалась аномально высокой для объектов Солнечной системы. Анализ показал, что тело диаметром около двух километров прилетело из межзвездного пространства. Траектория объекта почти лежит в плоскости эклиптики с наклоном пять градусов, что редко встречается у комет.

За время путешествия 3I/ATLAS последовательно сблизился с Марсом, Венерой и Землей. Такие маневры в космонавтике используются для разгона межпланетных аппаратов, что добавляет загадочности объекту, за которым с интересом наблюдают астрономы всего мира.