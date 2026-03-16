Принц Гарри рисковал покушением ради поездки с Меган в Британию

Принц Гарри решил рискнуть собственной безопасностью и отправился в Великобританию с Меган Маркл в сентябре 2022 года, несмотря на отказ Министерства внутренних дел предоставить вооруженную охрану.

Жалобы на безопасность

В книге Тома Боуэра «Предательство: Власть, обман и борьба за будущее королевской семьи» указано, что принц Гарри жаловался на отсутствие вооруженной охраны перед поездкой в Великобританию с Меган Маркл в сентябре 2022 года.

Дело в том, что через два года после переезда в Калифорнию Гарри и Меган вернулись в Великобританию. Меган должна была выступить с речью на благотворительной конференции.

За несколько дней до поездки Гарри жаловался на то, что его «бросили». Он был обеспокоен безопасностью, поскольку Министерство внутренних дел отказалось предоставить вооруженную охрану в Манчестере и Лондоне. Несмотря на это, Гарри решил рискнуть и присоединиться к жене.

Боуэр утверждает, что решение было принято после того, как Меган настояла на том, что ее появление необходимо для поддержания бренда. Для поездки из Лондона в Манчестер был зарезервирован целый железнодорожный вагон. Гарри позже жаловался, что вход для зрителей закрыли, но ему все равно было опасно из-за близости публики. Когда Меган появилась на сцене, он аплодировал с вечно хмурым лицом, сообщает The Mirror.

Возвращение в 2025 году и пожертвование

Боуэр также рассказывает о визите Гарри в Великобританию в сентябре 2025 года. Герцог планировал позиционировать себя как улыбчивого, щедрого члена королевской семьи, служащего народу. С этой целью он пожертвовал 1,1 миллиона фунтов стерлингов в один из детских фондов. Некоторые сочли данный жест попыткой смягчить последствия миграции. Но Гарри беспокоило только отсутствие полицейской охраны. Он в очередной раз призвал министра внутренних дел пересмотреть это решение.

Реакция Сассексов

Представитель Сассексов резко ответил на книгу Боуэра. В заявлении указано, что его комментарии давно стали одержимостью, а не критикой. Боуэр сам признавал, что монархия зависит от того, насколько удастся избавиться от Гарри и Меган. Он построил карьеру на теориях о людях, которых никогда не встречал.

Предстоящий визит в Австралию

Ранее стало известно, что в середине апреля принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Австралию. Герцогиня Сассекская станет почетной гостьей платного девичника в Сиднее. Стоимость билетов на трехдневное мероприятие стартует от 1,4 тысячи фунтов стерлингов, а за 1,7 тысячи фунтов поклонники смогут сделать групповое фото с Меган.

Принц Гарри также примет участие в бизнес-саммите в Мельбурне, посвященном психическому здоровью и созданию безопасных рабочих мест. Билеты на его выступление начинаются от 1054 фунтов. Дети пары не будут сопровождать родителей в поездке.