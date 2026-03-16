Принц Гарри рисковал покушением ради поездки с Меган в Британию

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Принц Гарри решил рискнуть собственной безопасностью и отправился в Великобританию с Меган Маркл в сентябре 2022 года, несмотря на отказ Министерства внутренних дел предоставить вооруженную охрану.

Жалобы на безопасность

В книге Тома Боуэра «Предательство: Власть, обман и борьба за будущее королевской семьи» указано, что принц Гарри жаловался на отсутствие вооруженной охраны перед поездкой в Великобританию с Меган Маркл в сентябре 2022 года. 

Дело в том, что через два года после переезда в Калифорнию Гарри и Меган вернулись в Великобританию. Меган должна была выступить с речью на благотворительной конференции.

За несколько дней до поездки Гарри жаловался на то, что его «бросили». Он был обеспокоен безопасностью, поскольку Министерство внутренних дел отказалось предоставить вооруженную охрану в Манчестере и Лондоне. Несмотря на это, Гарри решил рискнуть и присоединиться к жене.

Боуэр утверждает, что решение было принято после того, как Меган настояла на том, что ее появление необходимо для поддержания бренда. Для поездки из Лондона в Манчестер был зарезервирован целый железнодорожный вагон. Гарри позже жаловался, что вход для зрителей закрыли, но ему все равно было опасно из-за близости публики. Когда Меган появилась на сцене, он аплодировал с вечно хмурым лицом, сообщает The Mirror.

Возвращение в 2025 году и пожертвование

Боуэр также рассказывает о визите Гарри в Великобританию в сентябре 2025 года. Герцог планировал позиционировать себя как улыбчивого, щедрого члена королевской семьи, служащего народу. С этой целью он пожертвовал 1,1 миллиона фунтов стерлингов в один из детских фондов. Некоторые сочли данный жест попыткой смягчить последствия миграции. Но Гарри беспокоило только отсутствие полицейской охраны. Он в очередной раз призвал министра внутренних дел пересмотреть это решение.

Реакция Сассексов

Представитель Сассексов резко ответил на книгу Боуэра. В заявлении указано, что его комментарии давно стали одержимостью, а не критикой. Боуэр сам признавал, что монархия зависит от того, насколько удастся избавиться от Гарри и Меган. Он построил карьеру на теориях о людях, которых никогда не встречал.

Предстоящий визит в Австралию

Ранее стало известно, что в середине апреля принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Австралию. Герцогиня Сассекская станет почетной гостьей платного девичника в Сиднее. Стоимость билетов на трехдневное мероприятие стартует от 1,4 тысячи фунтов стерлингов, а за 1,7 тысячи фунтов поклонники смогут сделать групповое фото с Меган.

Принц Гарри также примет участие в бизнес-саммите в Мельбурне, посвященном психическому здоровью и созданию безопасных рабочих мест. Билеты на его выступление начинаются от 1054 фунтов. Дети пары не будут сопровождать родителей в поездке.

Общество

После скандала с квартирой Лариса Долина обратилась к молодым артистам

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не обращает внимания на негативные комментарии в свой адрес. Певица посоветовала молодым коллегам не реагировать на хейтеров. По ее мнению, критика и негатив всегда сопровождают публичных людей.Отношение к критике и совет молодымВ беседе с ТАСС Долина поделилась своим отношением к негативу. Она заявила, что хейт является неотъемлемой частью жизни, особенно для публичных людей, и посоветовала забыть о недоброжелателях. Певица подчеркнула, что сама никогда не реагирует на критику и не отвечает, поскольку именно этого хейтеры и ждут. По ее словам, важно просто жить своей жизнью и заниматься тем, что близко, не обращая внимания на тех, кто пытается спровоцировать ответную реакцию.Прощение хейтеров и реакция общественностиСпустя полтора месяца после завершения истории с продажей квартиры в...
Читать далее
Наука

В понедельник межзвездная комета 3I/ATLAS приблизилась к Юпитеру

Межзвездный объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Юпитером 16 марта. Комета оказалась на расстоянии около 53,4 миллиона километров от планеты. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация газового гиганта доминирует над солнечной.Траектория и сближенияКомету 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера. Его скорость оказалась аномально высокой для объектов Солнечной системы. Результаты анализа ученых показали, что тело диаметром около двух километров прилетело из межзвездного пространства. Траектория объекта почти лежит в плоскости эклиптики с наклоном пять градусов. По данным ученых, данное явление редко встречается у комет. За время путешествия 3I/ATLAS последовательно сблизился с Марсом, Венерой и Землей. Такие маневры в космонавтике используются для разгона межпланетных аппаратов.По оценке астрофизика Ави Леба, вероятность случайного сближения с...
Читать далее

Интересное

ленобласть смерть дети полиция суд Россия петербург метро ремонт статистика пулково нарушения Роспотребнадзор ученые задержание армия мчс Госдума уголовное дело штраф безопасность мошенники самолет мвд выплаты фото финский залив актер зарплата кирилл поляков ксения собчак пенсия депутаты инвестиции квартира автобусы певица комитет по транспорту уфас болезнь сергей миронов лес россияне игорный бизнес рейд

Новости дня

Общество

На капремонт в Петербурге направят 34 млрд рублей

Общество

За четыре года в Петербурге возбудили 76 дел о фейках об армии

Наука

Стало известно точное время пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Юпитера

Ленинградская область

Ленобласть сохранила первенство в СЗФО по цифровизации

Транспорт

Сезон водной навигации в Петербурге стартует после согласования с МЧС

Общество

Российские туристы не могут выехать из Грузии из-за лавин

Деньги

Высокая ключевая ставка может сделать депозиты привлекательнее инвестиций

Общество

Кинокритик Гусев назвал Бронзита великим аниматором вне зависимости от «Оскара»

Транспорт

Трамваи и автобусы Петербурга оснастят альтернативной навигацией

Происшествия

Сотрудники МЧС вытащили рыбака со льдины на Финском заливе

Общество

Вместе с замедлением Телеграм перестали работать сайты Кинопоиска и СДЭК

Общество

Компанию «Эрида» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта

Общество

Телеграм оштрафовали на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Общество

Директор Долиной не знает об иске певицы к мошенникам на 176 млн рублей

Общество

Почему нельзя ходить в лес и давать в долг на Медвежье пробуждение

Общество

Король Карл III не включил фото Эндрю в семейную подборку поздравлений

Транспорт

Денис Минкин обсудил развитие единой транспортной системы России

Общество

Дети блогера Лерчек знают о болезни матери и находятся с ее бывшим мужем

Общество

Собчак продала долю в ресторане на «Летучем голландце» иностранному бизнесмену

Общество

Мошенники при помощи модов для Телеграм блокируют айфоны россиян

Общество

После скандала с квартирой Лариса Долина обратилась к молодым артистам

Наука

В понедельник межзвездная комета 3I/ATLAS приблизилась к Юпитеру

Деньги

Стал известен размер пенсии россиян в 2026 году

Общество

В понедельник Петербург стал лидером по жалобам на сбой работы Телеграм

Общество

Самолет Петербург — Мурманск вернулся в Пулково из-за технической неполадки

Общество

Парки и скверы Петербурга проверят перед летним сезоном

Общество

Дискредитация армии станет основанием для депортации из России

Общество

Стали известны победители премии «Оскар» в 2026 году

