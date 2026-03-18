Люди устали от контента, созданного нейросетями

С появлением генеративного искусственного интеллекта маркетологи получили возможность создавать идеальные тексты и изображения за секунды.

Однако вместе с этим пришла неожиданная проблема: аудитория начала отворачиваться от такого «совершенства». О том, почему человеческое несовершенство становится главным капиталом бренда, в комментарии RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По словам специалиста, сегодня люди устали от глянца. Два десятилетия отфотошопленных моделей и стерильных интерьеров сформировали колоссальный запрос на правду. Шероховатости в тексте, нестандартные обороты, легкая асимметрия в дизайне — все это сигналы, которые мозг считывает как признаки жизни. Как в японской философии ваби-саби, мы начинаем ценить красоту несовершенного, потому что только оно способно трогать.

Эксперт отмечает парадокс: раньше идеальная грамотность считалась признаком профессионализма, а теперь выверенный до запятой текст вызывает подозрение.

Якубович пояснил, что идеальный текст, созданный искусственным интеллектом, он назвал текстом без дыхания. Эксперт отметил, что раньше люди тратили часы на вычитку, чтобы избежать ошибок, а теперь им приходится тратить время на «очеловечивание» материала, чтобы убрать стерильность. По его словам, чрезмерная гладкость выглядит как конвейер, который превращается в ширпотреб.

Говоря о причинах, по которым контент ИИ отталкивает, Якубович выделил два основных фактора. Во-первых, люди ценят то, во что вложен труд, и, зная, что текст создан за секунды, подсознательно обесценивают его содержание. Во-вторых, у искусственного интеллекта нет личного опыта — он лишь компилирует усредненные данные из миллионов текстов. Его «опыт» — это статистика, тогда как человеческий включает боль, радость и конкретные эмоции.