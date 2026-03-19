Мойка78: Сбер зафиксировал рост сбережений жителей Северо-Запада на 40%

В январе и феврале 2026 года объем средств, размещенных жителями Северо-Запада на срочных вкладах в Сбере, вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество открытых депозитов в округе увеличилось на 11%. Самую высокую активность проявили жители Архангельской области, где прирост составил 16%; в Санкт-Петербурге и Карелии этот показатель достиг 12%.

Большинство операций проводится дистанционно: 70% договоров оформляется через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн.

Наибольшую динамику роста привлеченных средств продемонстрировали:

* Архангельская область (+51%);

* Вологодская область (+46%);

* Ленинградская область (+44%).

Эти же регионы стали лидерами по доле в общем портфеле сбережений банка за первые два месяца года. Ключевым центром притяжения остается Санкт-Петербург, на который приходится половина всех сбережений и 45% открытых счетов. В Северной столице и Мурманске доля цифровых оформлений достигает 75%.

Как отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, результаты начала года закономерны. Он подчеркнул, что сочетание привлекательных ставок и удобных цифровых инструментов обеспечивает устойчивый рост. Доля оформлений в СберБанк Онлайн, выросшая почти на 10% за год, отражает изменение потребительских привычек.

Ранее сообщалось, что корпоративный кредитный портфель Сбера в СЗФО превысил 2,26 трлн рублей.