Глава Петроградского района Ваньчков открыл официальную страницу ВКонтакте

Новый руководитель Петроградского района Дмитрий Ваньчков запустил публичную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

О своем решении он сообщил в первом посте, пригласив жителей добавляться и пообещав рассказывать о районе.

Напомним, Ваньчков занял пост главы администрации Петроградского района в середине марта, ранее он исполнял обязанности председателя Комитета по транспорту. За полтора месяца работы в транспортном ведомстве он набрал 1830 упоминаний в СМИ, что за год могло бы обеспечить ему место в топ-3 по цитируемости среди чиновников.

Теперь, возглавив один из самых статусных районов города, где расположены Крестовский и Каменный острова с элитной недвижимостью, Ваньчков делает ставку на открытость и прямое информирование жителей через социальные сети. По мнению наблюдателей, ему предстоит выстраивать коммуникацию в том числе с представителями городской богемы, традиционно проживающими на этой территории.