Депутат Журова назвала тысячу голов Овечкина уникальным достижением

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с NEWS.ru прокомментировала достижение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Хоккеист забросил 1000-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Юбилейный гол был забит в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш».

Журова назвала эту цифру красивой и уникальной. По ее словам, еще не родился игрок, способный превзойти это достижение. Она надеется, что Овечкин продолжит погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Напомним, что 22 марта 2026 года Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который забросил тысячу шайб с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.