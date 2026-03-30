Интервал движения автобусов к «Зеленому кварталу» сократится до 16 минут 

В Санкт-Петербурге с 4 апреля усилят работу автобусного маршрута № 90, который связывает станцию метро «Московская» с жилым комплексом «Зеленый квартал».

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, что в городе продолжают работу по повышению транспортной доступности для жителей. По просьбам граждан, проживающих в Московском районе, принято решение усилить работу автобусного маршрута № 90 в выходные дни. Маршрут связывает станцию метро «Московская» с жилым комплексом «Зеленый квартал».

С 4 апреля на линии будут задействованы три дополнительных автобуса. Это позволит увеличить общее число рейсов до 153 и сократить интервал движения транспорта до 12-16 минут.

Маршрут № 90 уже трижды усиливался в течение 2025 года. В настоящее время в будние дни интервал движения автобусов в утренние часы пик составляет от 5 до 12 минут, а в вечерние от 7 до 12 минут.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга сообщал о решении транспортных вопросов в разных районах города. На одной из прямых линий правительства он рассказал о планах запустить временное автобусное сообщение для жилого комплекса «Парколово» в Выборгском районе.