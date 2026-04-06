В «Спартаке» ответили на слова Аршавина о статусе красно-белых

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на заявление Андрея Аршавина, который не считает красно-белых топ-клубом.

Некрасов в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина. Ранее экс-игрок сине-бело-голубых сказал, что не считает «Спартак» топ-клубом.

Некрасов назвал Аршавина великим футболистом, отметив, что тот всего достиг и всем все доказал. По словам гендиректора, не ему судить, имеет ли Аршавин право делать такие заявления, однако клуб будет доказывать свой статус на поле.

Ранее Аршавин заявил, что у «Спартака» есть эмблема и история, но чемпионский футбол за последние 20 лет команда показала только один раз.

Напомним, что после 23 туров «Спартак» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.