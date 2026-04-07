Пассажиры четырех рейсов не могут улететь из Пулково вовремя во вторник

Утром седьмого апреля в аэропорту Пулково были задержаны четыре рейса, еще три отменены. Среди задержанных оказались самолеты в Геленджик, Калининград, Махачкалу и Тамбов.

По данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, задержаны четыре рейса. Совместный рейс «России» и «Аэрофлота» FV 6939/SU 6939 в Геленджик должен был вылететь в 8:05, отправление перенесено на 10:05. Рейс SU 6323 в Калининград задержан с 8:35 до 9:35.

Рейс от авиакомпании Nordwind Airlines под номером N4 227 в Махачкалу сдвинут с 9:10 на 12:20. Рейс «РусЛайн» 7R 291 в Тамбов, запланированный на 11:40, задержан до 12:10.

Также отменили три рейса «Уральских авиалиний». Борт U6 2151 в Бишкек, который должен был вылететь в 6:20. Самолет с номером U6 391 в Калининград на 10:10 и рейс U6 2641 в Худжанд на 17:20.

Отметим, что 7:23 по московскому времени в аэропорту Пулково перестали действовать ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы БПЛА, уточнили в Росавиации. Представители авиагавани сообщили, что данные меры не повлияли на операционную деятельность. Вскоре также сняли временные ограничения на полеты в Калининград.