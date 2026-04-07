В Петербурге за три месяца 2026 года эвакуировали свыше 300 брошенных машин

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что по итогам первого квартала 2026 года в Северной столице на специализированные стоянки переместили свыше 300 разукомплектованных автомобилей, что почти на треть превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

По данным транспортного ведомства, в настоящее время на площадках Агентства внешнего транспорта находится больше трех тысяч транспортных средств. Среди них 18 автомобилей, использовавшихся нелегальными перевозчиками, а также свыше 2,9 тысячи разукомплектованных машин.

Эвакуация брошенного транспорта проводится совместно с администрацией районов, а также на основании обращений жителей. Часть заявок петербуржцы оставляют на специальном городском портале. За первые три месяца 2026 года с помощью его было зафиксировано 252 обращения граждан.

Кроме того в Комтрансе отметили, что в 2026 году планируется расширение сети специализированных стоянок. Агентству внешнего транспорта намерены передать три дополнительные площадки, которые расположатся в Московском и Красногвардейском районах, а также в Ломоносове. Их суммарная вместимость составит до одной тысячи автомобилей.