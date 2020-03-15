Мемориальною доску академику Жоресу Алферову открыли на Мичуринской улице

Мемориальною доску академику Жоресу Алферову открыли на Мичуринской улице
Мемориальная доска академику Жоресу Алферову. Фото: assembly.spb.ru

Памятная доска Почетному гражданину Петербурга, академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову открыли на фасаде дома №1 на Мичуринской улице в Петроградском районе города.

Мемориальную доску открыли председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров и вдова академика Тамара Алферова. Торжественную церемонию провели в воскресенье, 15 марта. Мероприятие посетили вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, представители Минобрнауки России, научного общества и почетные граждане Петербурга, сообщили в ЗакСе.

Макаров в своей речи отметил, чо Жорес Алферов был лицом Северной столицы, народа и России. Спикер отметил его вклад в развитие науки и технологий, сформировавших современное цифровое пространство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Технологическом институте» установят памятную табличку в годовщину теракта.

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Мемориальною доску академику Жоресу Алферову открыли на Мичуринской улице
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