Замглавы Василеостровской администрации рассказал о доставке проднаборов пожилым петербуржцам

Во время эпидемии коронавируса пожилым петербуржцам особенно важно соблюдать режим самоизоляции, поскольку они оказались в наиболее уязвимой группе риска.

Для того чтобы пенсионеры максимально сократили походы за продуктами, районные власти Василеостровского района организовали доставку бесплатных продуктовых наборов. Помимо пожилых горожан, помощь распространяется на многодетные семьи и инвалидов.

По словам заместителя главы администрации Василеостровского района Игоря Пономарева, с предложением о помощи обратились местные предприниматели. В стандартный продуктовый набор входит все необходимое: греча, рис, макароны, молоко, яйца, конфеты, тушенка, рыбные консервы, масло. В каждой коробке есть памятка с указанием номера телефона, по которому нужно обратиться, если понадобится помощь.

«Один из крупных бизнесменов Василеостровского района обратился с вопросом, чем он может помочь. Мы предложили: если есть такая возможность, то помощь должна идти социально незащищенным группам населения — это ветераны, инвалиды, лица старше 65 лет, многодетные семьи. Те люди, у которых есть риск заболеть», — заявил замглавы районной администрации.

Списки граждан, которым полагается помощь, составляют представители социальной службы, уточнил Пономарев, добавив, что адресной доставкой занимаются волонтеры.

Пономарев, лично принявший участие в доставке продуктовых наборов, отметил, что в свете сложившейся ситуации в мире люди должны поддерживать друг друга, и поблагодарил бизнесменов за помощь районной администрации.

Волонтеры посетили, в том числе, Ирину Вячеславовну Королеву.

Пенсионерка призналась, что визит представителей районной администрации стал для нее неожиданностью и приятно удивил.

Ирина Вячеславовна заверила, что строго соблюдает режим самоизоляции, поэтому посторонних в свою квартиру не пустила, но от души поблагодарила за помощь.