В Петербурге 15 мая ожидаются небольшие дожди и +12

В Петербурге 15 мая ожидаются небольшие дожди и +12
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 15 мая, петербуржцев ожидают небольшие дожди.

По прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до плюс 12 градусов, ночью столбики термометров покажут +3 и +5 градусов. Ветер будет дуть 3-8 метров в секунду.

Погода будет облачной. Атмосферное давление ночью мало изменится, днем будет слабо понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дожди погода синоптики
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго можно оставаться носителем коронавируса
Чай уступил место кофе по популярности в России
Беглов рассказал о готовности Петербурга к пропускному режиму
На стройплощадке в Выборгском районе нашли немецкий снаряд времен ВОВ
Петербуржцы без масок не смогут попасть в метро
Петербуржец пойдет под суд за фиктивную постановку на учет 71 мигранта
Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян летом
В Курортном районе очищают реку Черная от нефтепродуктов