В Петербурге 15 мая ожидаются небольшие дожди и +12

В пятницу, 15 мая, петербуржцев ожидают небольшие дожди.

По прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до плюс 12 градусов, ночью столбики термометров покажут +3 и +5 градусов. Ветер будет дуть 3-8 метров в секунду.

Погода будет облачной. Атмосферное давление ночью мало изменится, днем будет слабо понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.