Setl Group ввел в эксплуатацию 7-миллионный квадратный метр

Крупнейший застройщик жилья на Северо-Западе, холдинг Setl Group ввел к эксплуатацию 7-миллионный квадратный метр общей площади недвижимости.

Юбилейным проектом холдинга стало строительство общеобразовательной школы с двумя бассейнами в жилом комплексе «Чистое небо». Отметим, что за прошедшие несколько лет Setl Group серьезно нарастил объемы как текущего строительства, так и сданных проектов.

Начиная с 2017 года, холдинг ежегодно вводит в эксплуатацию более миллиона квадратных метров общей площади зданий. А в 2019 году Setl Group поставил новый рекорд, сдав более 1,33 млн кв. м. общей площади. Это — 25 домов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининграде и Калининградской области. Кроме жилых домов, за год компания построила 10 социальных объектов, — школ и детских садов, — рассчитанных почти на 2,5 тысяч детей.

Надежность компании подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами, такими как S&P Global Ratings и АКРА. В этом году Единый ресурс застройщиков и вовсе присвоил Setl Group наивысшее значение рейтинга — 5 из 5 баллов, — за тщательное соблюдение декларируемого срока ввода жилья. Это значит, что 100% домов, которые строит холдинг, сдаются в эксплуатацию вовремя.