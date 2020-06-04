В Петербурге ожидается дождь и похолодание

Частный циклон принесет в Петербург дождь и похолодание в среду, 4 июня. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

«Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой и вызовет дожди», —рассказал он.

В городе выпадет 8-13 мм осадков, или около пятой части июньской нормы, которая составляет 58 мм.

Воздух прогреется до плюс 17 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный. Его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.