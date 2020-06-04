В Петербурге ожидается дождь и похолодание

В Петербурге ожидается дождь и похолодание
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Частный циклон принесет в Петербург дождь и похолодание в среду, 4 июня. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

«Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой и вызовет дожди», —рассказал он.

В городе выпадет 8-13 мм осадков, или около пятой части июньской нормы, которая составляет 58 мм.

Воздух прогреется до плюс 17 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный. Его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
погода прогноз погоды синоптик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из квартиры на проспекте Просвещения скорая увезла женщину с ...
Пожилая петербурженка обнаружила пропажу денег, орденов и монет после ...
В Германии за сутки зафиксировали 394 случая коронавируса
В Петербурге индекс самоизоляции с утра упал до 3,4
Трое подростков напали на таксиста Uber на Маршала Новикова
Собянин: москвичам придется носить маски до середины осени
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 млн
На Малой Балканской рано утром загорелась трехкомнатная квартира