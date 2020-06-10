Утром Петербург накрыл туман

Утром Петербург накрыл туман
Утром Петербург окутал туман. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром жители Петербурга заметили густой туман.

Такое погодное явление наблюдается утром 10 июня.

Очевидцы разместили видеозапись и фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт—Петербург» в социально сети «ВКонтакте». Судя по опубликованным снимкам, из-за тумана на Ленинском проспекте почти ничего не видно.

Автор поста сравнил утренний город с фильмом ужасов «Сайлент Хилл». В комментариях пользователи Сети стали делиться фотографиями с туманом, который окутал дороги Петербурга.

МЧС предупреждают водителей проявлять особое внимание на дорогах, поскольку туман повышает вероятность ДТП. Во время езды в тумане нельзя включать дальний свет, резко маневрировать и тормозить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спасатели предупредили жителей Петербурга о густом тумане, который пробудет в городе еще около суток. Автомобилистов просят быть внимательнее.

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