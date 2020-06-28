В Петербурге жара сменилась прохладой

В Петербурге жара сменилась прохладой
При похолодании погода не испортится, а лишь вернется к нормальным для текущего сезона показателям. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 28 июня, на погоду в Петербурге повлияет надвигающийся с севера антициклон. Об этом сообщили главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

В городе ожидается переменная облачность. В начале дня местами пройдут дожди. С сегодняшнего дня жара сменится похолоданием. Будет небольшой ветер. При похолодании погода не испортится, а вернется к прежним показателям.

Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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