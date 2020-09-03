Петербуржцы наблюдали за шоу световых дронов: фоторепортаж

Петербуржцы наблюдали за шоу световых дронов: фоторепортаж
Шоу посвятили 75-летию окончания Второй мировой войны. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Сразу две тысячи световых беспилотных аппаратов поднялись в небо.

Сегодня, 3 сентября, в Санкт-Петербурге состоялось необычное шоу световых дронов, посвящённое 75-летию окончания Второй мировой войны. В небо поднялись две тысячи световых беспилотных аппаратов, которые нарисовали огромные фигуры. Организатора отметили, что подобного еще не делали в стране, поэтому надеются попасть в «Книгу рекордов России». Увидеть шоу можно было в центре города, а также по телевизору. Некоторые уверяют, что наблюдали за ним даже из самых удаленных районов города.

За шоу наблюдали тысячи петербуржцев. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Граждане уверяют, что видели шоу в отдаленных районах. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Оно может попасть в «Книгу рекордов России». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что половина россиян считают датой начала Второй мировой войны 1941 год. Верно на вопрос о начале Второй мировой войны ответили лишь 33% респондентов, а еще 6% дали другие варианты неправильных ответов.

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