Четверть петербуржцев хотели навсегда остаться на удаленке

Половина сотрудников петербургских компаний хотела бы перейти на удаленный режим работы из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе. Об этом местные жители рассказали в ходе опроса.

Так, 39% опрошенных горожан утверждают, что их компании полностью вернули сотрудников в офисы. 45% указали, что вернули лишь часть штата, каждый шестой отмечает, что всех сотрудников оставили на удаленке.

Как сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада, про полное возвращение говорят более половины сотрудников строительных компаний и компаний, занимающихся производством промышленного оборудования.

Лишь 2% респондентов заявили о планах своих работодателей перевести работников на полную удаленку в связи со второй волной COVID-19. Данный показатель стал одним из самых низких среди крупных регионов России. 25% заявляют об отсутствии у их компаний таких планов. И 44% признались, что не знают, что их ждет.

Также выяснилось, что лишь 13% жителей Северной столицы хотели бы работать только в офисе. 24% заявили, что онлайн-формат работы им понравился. 63% отдали бы предпочтение смешанному графику: частично удалённо, частично на рабочем месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сколько хотят зарабатывать петербуржцы. Об этом рассказали сами жители города на Неве.