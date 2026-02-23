Лариса Долина зарегистрировала товарный знак для бизнеса в сфере недвижимости

Российская эстрадная певица Лариса Долина подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для ведения бизнеса в сфере недвижимости и урегулирования долгов. В перечень услуг вошли юридическое сопровождение сделок, консультации по задолженностям и посредничество с финансовыми организациями.

В базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появилась заявка на регистрацию товарного знака от имени певицы Ларисы Долиной. Документ подан в феврале 2026 года и предполагает использование имени артистки в коммерческой деятельности, не связанной с творчеством. В перечне услуг указаны консультации по вопросам задолженности, помощь в оформлении юридических документов, посредничество в переговорах с банками и организация сделок с недвижимостью.

Согласно заявке, новый бренд будет ориентирован на помощь людям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, а также на сопровождение договоров купли-продажи квартир и домов. В списке направлений указаны подготовка юридических бумаг, реструктуризация долгов, взаимодействие с кредиторами и оценка рисков при оформлении прав собственности.

В документах отсутствуют виды деятельности, связанные с музыкой или концертной работой. Весь перечень услуг относится к сфере юридического и финансового консультирования. Подача заявки совпала по времени с периодом экономической нестабильности, когда многие граждане сталкиваются с проблемами выплат по кредитам и рисками при сделках с жильем.

На данный момент заявка находится на стадии экспертизы. Окончательное решение о регистрации товарного знака еще не принято. В случае одобрения бренд начнет работу на рынке услуг, связанных с недвижимостью и урегулированием долговых обязательств.