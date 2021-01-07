Макаров поздравил петербуржцев с Рождеством

В ночь с 6 на 7 января в Казанском соборе прошла главная служба по случаю празднования Рождества Христова. Службу посетил председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров, а также губернатор города Александр Беглов.

После службы глава петербургского парламента обратился к жителям города с поздравлением.

«На протяжении столетий этот великий духовный праздник был призван напомнить каждому из нас об исконных традициях русского православия, о непреходящих общечеловеческих, нравственных ценностях, о любви друг к другу, способности к взаимопомощи и состраданию. О том, что так важно и ценно для нас именно сегодня. Пусть праздник Рождества Христова принесет счастье, радость и благополучие в каждый дом, в каждую семью, станет силой объединяющей и сплачивающей весь мир», — сказал Макаров.

Напомним, Рождественская служба началась в 23:00 в Казанском соборе. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Петербуржцы, которые не смогли попасть в церковь, собрались на Невском проспекте. Кроме того, богослужение транслировали на городских телеканалах.

Минувшей ночью богослужения проходили в 180 храмах города. Одна из крупнейших – в Никольском морском соборе в Кронштадте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил жителей Петербурга с Рождеством Христовым.