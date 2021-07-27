В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребенка

Полиция отметила, что благодаря прохожей ребенок остался жив и без серьезных травм. Фото: pixabay

Полиция отметила, что благодаря прохожей ребенок остался жив и без серьезных травм. Фото: pixabay

64-летняя жительница Новокузнецка спасла выпавшего из окна полуторогодовалого ребенка. Малыш отделался небольшими ушибами.

«Инцидент произошел по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке. Накануне со второго этажа выпал ребенок. Полиция отметила, что благодаря прохожей ребенок остался жив и без серьезных травм. Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, родители малыша были дома. Не уследили за ребенком. Женщина сразу после спасения передала малыша родителям. Город хочет наградить пенсионерку за чудесное спасение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Зои Космодемьянской спортсмены спасли женщину от мужчины с топором. Буйного мужчину уже заковали в наручники. В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 25 июля, мужчина напал на женщину с топором. Ей на помощь пришел прохожий, который спас незнакомке жизнь.