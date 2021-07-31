Фестиваль «Фонтанка-SUP» начался в Петербурге

Заплыв на сапах стартовал в районе Марсова поля у 2-го Садового моста. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Заплыв на сапах стартовал в районе Марсова поля у 2-го Садового моста. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В центре Петербурга в субботу проходит шестой по счету фестиваль сап-серфинга «Фонтанка-SUP».

Для участия в заплыве в Петербурге собрались представители 10 стран и 80 городов. Всего на сапы встанут около трех тысяч человек. Изюминкой праздника являются креативные образы его участников: спортсмены плывут по городским рекам и каналах в ярких и оригинальных костюмах.

Заплыв на сапах стартовал в районе Марсова поля у 2-го Садового моста. После того, как яркие участники заплыва вернутся на берег, жюри выберет победителей конкурсов «Фонтанка-SUP» и «Мисс SUP — 2021»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что VK Fest перенесли на 2022 год из-за ковид-ограничений. Новые даты фестиваля — 23 и 24 июля следующего года. Петербуржцев и гостей города будут ждать в парке 300-летия.