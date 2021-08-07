В аэропорту Пулково в субботу задержали 11 рейсов

В аэропорту Пулково в субботу задержали 11 рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 7 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются 11 авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Нижнего Новгорода, Симферополя, Владивостока, Ноябрьска, Калининграда, Сочи и города Навои (Узбекистан).

Первым задерживается рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 9:40, однако время вылета сдвинули на 11:50. Далее с опозданием вылетит рейс до Нижнего Новгорода. Вылет перенесли с 10:35 на 12:10.

Также задерживают рейс до Симферополя. Самолет должен был улететь в 10:45, но по факту ждать придется до 12:00. Вылет рейса до Владивостока перенесли с 11:10 на 12:50.

Время вылета самолета в Ноябрьск отложили с 11:30 до 12:10. Самолет в Калининград улетит не в 12:45, а в 13:40. Рейс до Сочи задерживается с 13:00 до 15:00. Другой самолет в Симферополь улетит в 14:45, вместо 13:45.

Кроме того, откладывается время вылета другого рейса до Москвы — с 16:00 на 17:15. Следующая задержка — еще один самолет до столицы. Вылет сдвинули с 17:45 до 18:30. Последним с опозданием вылетит рейс до Навои — он перенесен с 20:00 на 20:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.

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В аэропорту Пулково в субботу задержали 11 рейсов